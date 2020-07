Dalai Lama: Ein altersloser „Ozean der Weisheit“

Er habe geträumt, er werde 113 Jahre alt, erzählte der Dalai Lama mit 79 zuversichtlich. Ganz so sicher scheint sich das geistliche Oberhaupt der Tibeter mittlerweile aber nicht mehr zu sein. Am Montag, seinem 85. Geburtstag, bat er seine Anhänger in einer Videobotschaft, ein gewisses Mantra 1.000-mal zu wiederholen: „Mit dieser Übung werdet ihr Wurzeln der Tugend schaffen, die ihr mir widmen könnt – dem Gesandten der Gottheit Avalokiteshvara – damit ich etwa 108 oder 110 Jahre leben werde.“

Ein Wunsch, dem Tibeter und Freunde Tibets rund um den Erdball wohl gerne nachkommen werden. Denn der international geachtete Dalai Lama steht wie kein zweiter für das friedliche Ringen der Tibeter um Autonomie. Seine Vorträge zogen überall in der Welt – auch in Österreich – Menschen an, die von der Weisheit, der Spiritualität und dem Witz des Mannes beeindruckt waren. Mit seiner Nahbarkeit und seinem fröhlichen, hohen Kichern eroberte das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten die Herzen vieler Menschen.