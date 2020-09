Cyber-Partisanen identifizieren Lukaschenkos Prügel-Polizisten

Weißrussische Cyber-Partisanen haben die persönlichen Daten Tausender Mitarbeiter des Innenministeriums gehackt und auf dem Portal narushitel.org und auf dem Telegram-Kanal Karateli (Unterdrücker) belarus publiziert. Mit Hilfe des aus Belarus stammenden Computerspieledesigners Andrew Maximow, 30, können gewalttätige Polizisten jetzt trotz Gesichtsmasken identifiziert und in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden. Die Idee dahinter: Nur in der Anonymität und unter einer Maske prügelt es sich leicht.

Maximow lebt in Los Angeles und unterstützt die Cyber-Kämpfer von außen. In Belarus benutzen die Internet-Aktivisten jetzt offenbar auch die Server des Staates, weil Präsident Alexander Lukaschenko ja ständig versucht, das Internet abzuschalten. Diese gut ausgebildeten, jungen Menschen, deren Daten der Staat kontrollieren will, um sie einsperren zu können, kontrollieren somit umgekehrt jetzt selbst den Staat.