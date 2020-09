Belarus: Der letzte Diktator lässt verhaften

Lukaschenko regiert sein Land wie ein Großbauer, schließlich kommt er aus der Landwirtschaft. In Sowjetzeiten leitete er eine Sowchose, einen staatlichen Großbauernhof.

Seinen jüngsten Sohn Kolja hat er zum Nachfolger erkoren. 2007 wurde Kolja, das ist der Kosename für Alexander, das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Seine Mutter, eine Ärztin, spielt keine repräsentative Rolle, und auch Lukaschenkos Ehefrau Galina, Mutter der beiden längst erwachsenen Kinder, lebt vom Göttergatten seit Jahrzehnten getrennt.

Nur dem kleinen Kolja durften die Weißrussen beim Wachsen zuschauen, als Bub stand er bei Militärparaden in Uniform an Papas Seite, wurde zu Staatsbesuchen mitgenommen, war beim Papst, bei der UNO-Vollversammlung 2015 in New York. Alexander Lukaschenko hat immer wieder betont, dass er auf Auslandsbesuchen Kolja keineswegs aus logistischer Not heraus mitschleppe, sondern der Reiseeifer von diesem selbst komme.