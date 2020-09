Belarus: Österreichs Botschafterin schützt prominente Oppositionelle

Nachdem am Mittwoch Unbekannte vor der Wohnung von Swetlana Alexijewitsch in Minsk aufgetaucht waren, haben sich europäische Diplomaten zu einem Blitzbesuch bei der weißrussischen Literaturnobelpreisträgerin eingefunden. Die 72-jährige Schriftstellerin ist vor Ort das letzte Führungsmitglied des oppositionellen Koordinationsrates in Freiheit.

"Meine erste persönliche Begegnung mit Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch. Hätte mir andere Umstände gewünscht", twitterte die österreichische Botschafterin in Weißrussland (Belarus), Aloisia Wörgetter, am frühen Nachmittag. Sie verbreitete ein Gruppenbild, das die Schriftstellerin im Kreis von europäischen Diplomaten zeigte.