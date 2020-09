Weißrussland: Weitere führender Oppositioneller verhaftet

Nach einer Reihe von Verhaftungen und dem Verschwinden der Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa am Montag ist in Weißrussland ein weiterer Regimekritiker festgenommen worden. Maxim Snak sei vom staatlichen Ermittlungskomitee in Gewahrsam genommen worden, meldete die Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch. Ein Anwalt des Oppositionellen teilte laut Sputnik Belarus mit, Snaks Wohnung sei durchsucht worden.

Die Agentur Interfax meldete unter Berufung auf Vertraute des Oppositionellen, in zivil gekleidete Maskierte hätten Snak aus dessen Büro geführt. Auch das Büro des inhaftierten Oppositionspolitikers Viktor Babariko werde durchsucht.