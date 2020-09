Einlenken oder Eskalation? Lukaschenkos doppeltes Spiel

Zuletzt sorgte das Verschwinden von Tichanowskajas Mitstreiterin Maria Kolesnikowa für Aufsehen. Die letzte der drei Oppositionsführerinnen, die noch in Weißrussland war, wurde laut Augenzeugen am Montag in Minsk von Vermummten in Zivil in ein Auto gezerrt – eine Vorgangsweise, die an die frühen Jahre Lukaschenkos erinnert.

Bereits Ende der 1990er verschwanden reihenweise Regimekritiker auf diese Art.