Belarus: Zehntausende gegen Lukaschenko auf der Straße

Trotz eindringlicher Warnungen vor neuen Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko in Weißrussland (Belarus) waren am Sonntag wieder Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Minsk unterwegs. In anderen Berichten war von mehr als 100.000 Teilnehmern die Rede.

Auf Videos war am Sonntag zu sehen, wie Menschen mit der historischen weiß-rot-weißen Landesflagge in größeren Gruppen in Richtung Stadtzentrum zogen. Sie riefen etwa "Es lebe Belarus".

Großaufgebot der Polizei

Die Sicherheitskräfte waren mit einem großen Aufgebot vor Ort und sperrten Straßen ab. Auch der Unabhängigkeitsplatz im Zentrum von Minsk war abgeriegelt. Auf Videos war zu sehen, wie Uniformierte vereinzelt Menschen festnahmen. Zudem waren Panzerfahrzeuge unterwegs. Das Innenministerium hatte zuvor gewarnt, mehr Einsatzkräfte zur Massendemonstrationen der Opposition zu schicken.