"Cumhuriyet"-Redaktion: "Wir geben nicht auf"

Die USA kritisierten das Vorgehen der Türkei gegen die Oppositionszeitung Cumhuriyet scharf und forderten ihren Verbündeten zum Respekt für die Meinungsfreiheit auf. Die Regierung in Washington sei "zutiefst besorgt über das offensichtliche Steigen des staatlichen Drucks auf Oppositionsmedien in der Türkei", sagte Außenamtssprecher John Kirby am Montag (Ortszeit) in Washington.

Auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kritisierte Erdogan nach der Verhaftung des Chefredakteurs einer der letzten regierungskritischen Zeitungen des Landes. "Der türkische Präsident Erdogan setzt seinen Kurs fort, sich systematisch jeder Art von Kritikern zu entledigen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im deutschen Bundestag der " Berliner Zeitung" vom Dienstag. Dabei entferne er sich systematisch von Europa.