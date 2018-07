Seehofer: "Lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen"

Verhandlungen bis spät in die Nacht, gar ins Morgengrauen und am Ende dennoch alles offen. Was sich seit der Bundestagswahl in Deutschland abspielt, wird in die politischen Annalen eingehen. Noch nie kam eine Regierung so schwer zustande, noch nie stand sie so knapp an der Kippe.

Die Hauptprotagonisten des jüngsten Dramas: Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer. Nach wochenlangem Streit um die künftige Asylpolitik, ließ er die Lage Sonntagnacht eskalieren, drohte mit Rücktritt – und wollte sich dann heute doch noch einmal mit Merkel treffen. Zuvor fand noch ein Sechsaugengespräch mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) statt. Gegen 18 Uhr fuhr Seehofers Wagen vor der CDU-Zentrale vor, langsam stieg er aus dem Auto, lächelte kurz: "Ich hoffe, ich komme vor dem Morgengrauen raus", sagte er den wartenden Journalisten.

Politische Beobachter sind sich einig: Der Schaden ist enorm – für Seehofer, die CSU, ja die gesamte Bundesregierung. War ein Kompromiss möglich? Ja. Hätte man den Streit dämpfen können? Ja. Was in aller Welt trieb Seehofer dann aber an, dass er quasi gegen jede Vernunft handelte? Ein Erklärungsversuch.

Dass der 68-Jährige heute in Berlin sitzt, war eigentlich eine ungewollte Rettungsmaßnahme. Nach der Niederlage der CSU im Herbst 2017 war er intern schwer angeschlagen, konnte eine Amtsübergabe an seinen Rivalen Markus Söder nicht mehr verhindern. Er trägt nun die Krone in Bayern. Seehofer ist zwar CSU-Chef und Minister, aber auch Erfüllungsgehilfe und soll mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst alles tun, damit die CSU einen harten Anstrich bekommt.

Sein „Masterplan Migration“, den er bis zuletzt unter Verschluss hielt, hätte das Meisterstück werden sollen. Er zeigte ihn der Kanzlerin, sie war bis auf einen Punkt mit allem einverstanden: Die Abweisung Asylsuchender an der deutschen Grenze lehnte sie ab. Nicht aus Herzensgüte, sondern weil sie das große Ganze sieht: Ein Chaos in Europa. Ihr Nein hat bei ihm etwas in Erinnerung gerufen. Schon einmal gab er nach: Vor der Bundestagswahl begruben sie den Streit um die Flüchtlingspolitik. Was Seehofer aus seiner Sicht letztlich Punkte kostete und nach Berlin brachte. So viel zur persönlichen Not.