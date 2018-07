Ohne Merkel: „Die Spaltung Europas würde zunehmen“

Die deutsche Regierung in der Krise, Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel unter Beschuss ihrer konservativen Schwesternpartei – das lässt auch in Brüssel niemanden gänzlich kalt. Denn die Folgen der politischen Erschütterungen in Berlin sind bis ins Herz der EU zu spüren. Die Gefahr bestehe, meint Bert van Roosebeke, „dass die Debatte der zwei großen Themen – die Flüchtlingsfrage und das Euro-Zonen-Budget – in Europa erneut blockiert werden. Wie bereits während der deutschen Regierungsbildungsgespräche könnte in Brüssel alles wieder auf Pause stehen“, führt der EU-Experte vom Centrum für Europäische Politik (cep)gegenüber dem KURIER aus.

Ohne die Zustimmung des bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich mächtigsten Staates geht in der EU nichts. Für viele Entscheidungen braucht es in der Union die Einstimmigkeit der 28 EU-Mitgliedsländer. Die Schubkraft dafür aber kommt oft aus Deutschland. Zusammen mit Frankreich bildet die Führung in Berlin den Motor der europäischen Vorwärtsbewegung.