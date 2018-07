War's das? Wie es mit CDU und CSU weitergehen könnte

Szenario 1: Dass Seehofer heute noch einlenkt und von seinem Vorhaben, auf eigene Faust an der Grenze Flüchtlinge zurückzuweisen, absieht, ist kaum denkbar und wäre ein weiterer Glaubwürdigkeitsverlust für ihn. Mit seiner Ankündigung, alles von der CDU bzw. Kanzlerin abhängig zu machen, kann er nur ein Ziel verfolgen: Er schiebt ihr den Schwarzen Peter zu. Sie wäre dann die knallharte und kompromisslose Kanzlerin, die nicht einlenken wollte und bewusst in Kauf nimmt, dass er geht, so könnte die Erzählung der CSU aussehen.

Szenario 2: Die CSU erkennt vielleicht, dass ihr die aktuelle Lage weiter schaden würde, sie in den Augen vieler Wähler als bayerische Sturköpfe gelten, die zuerst eine Regierungskrise provozierten und dann zu Fall brachten. Nach Seehofers Rücktritt könnten sich die Bayern in moderaten Tönen üben, man sich mit der CDU auf einen Nachfolger einigen, dieser müsste aber von Seehofers Forderung abrücken. Angela Merkel wird in diesem Punkt nicht mehr nachgeben. Sie lehnt nationale Alleingänge strikt ab, das betonte sie auch gestern im ZDF-Interview. Innerparteilich bekommt sie derzeit starken Rückhalt, auch wenn einige in der Sache eher zur CSU halten, aber den Ton bzw. einen solchen Umgang mit der Kanzlerin, wie ihn die CSU in den vergangenen Wochen pflegte, wolle man sich nicht bieten lassen, so der Tenor.

Szenario 3: Sollte Seehofer zurücktreten und die CSU nicht von seinem bzw. ihrem Kurs abweichen, wird sich wohl keine Zusammenarbeit mehr ergeben. Die Bayern könnten dann aus der Fraktionsgemeinschaft austreten, die Koalition wäre in der Form am Ende. Die Kanzlerin muss sich neue Bündnispartner suchen: Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat bei einem Scheitern des schwarz-roten Regierungsbündnisses einen Eintritt seiner Partei in eine neue Koalition nicht ausgeschlossen. „Wir sind immer bereit Verantwortung zu übernehmen, wenn es sich lohnt“, sagt er dem ZDF-Morgenmagazin. Dafür würden man einen neuen Koalitionsvertrag ausverhandeln, Dissens könnte es aber bei der Flüchtlingspolitik geben. Denn mit den beim EU-Gipfel vereinbarten verschärften Kurs sind die Grünen nicht einverstanden.

Szenario 3: Eine Minderheitsregierung. Da die Abgeordneten von CDU und SPD allein keine Mehrheit haben (ihnen fehlen dazu zwei Mandate) müssten sie sich im Bundestag Verbündete suchen oder auf Überläufer aus anderen Fraktionen hoffen. Denkbar wäre eine Tolerierung der Bundesregierung, etwa durch Grüne oder FDP. Diese Option lag auch nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen auf dem Tisch, wurde aber von der Kanzlerin abgelehnt. Nicht nur, dass man damit in Deutschland auf Bundesebene keine Erfahrung hat, die Konstellation wäre äußerst fragil. Merkel müsste sich für ihre Themen immer neue Mehrheiten suchen, große Projekte wären so jedenfalls nur unter großen Konzessionen an wechselnde Partner durchzubringen. Für die Grünen wäre es laut Habeck ebenfalls „kein attraktives Angebot“.

Szenario 4: Merkel stellt im Bundestag die Vertrauensfrage und lässt so ein für alle mal feststellen, wer sie noch unterstützt. Sie könnte dies tun, indem sie die Frage mit ihrer Flüchtlingspolitik verbindet, gespickt mit den EU-Beschlüssen in Richtung restriktiver Asylpolitik und den Vereinbarungen, die sie einigen EU-Mitgliedsstaaten zur Rückführung von Asylsuchenden getroffen hat. Würde sie mit einer Vertrauensfrage im Parlament scheitern, müsste Merkel wohl zurücktreten, die Koalition aus CDU, CSU und SPD wäre definitiv am Ende. Es könnte zu Neuwahlen kommen. Ob die Kanzlerin dann noch einmal antritt, ist sehr fraglich. Im Berlin wird gemunkelt, dass sie noch in diesem Jahr zurücktreten wird.