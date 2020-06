Coronavirus: Zahlen am Balkan steigen – wenn auch nur langsam

Urlaub an der kroatischen Adria – für viele Österreicher ein Fixtermin im Sommer. Die Grenzöffnungen in den vergangenen Wochen ließen diesen Traum auch für dieses Jahr wieder wahr werden. Doch er könnte platzen. Die slowenische Regierung stellte zuletzt eine mögliche Grenzschließung zu Kroatien in den Raum. In Kroatien ist die Zahl der täglichen Coronafälle in den vergangenen 24 Stunden um 22 gestiegen – der Trend der vergangenen Tage setzt sich demnach fort. Derzeit stuft Slowenien das Nachbarland allerdings noch als sicher ein.