Coronavirus: Schweiz verlässt den Mittelweg in Richtung Lockdown

„Zweites Schweden“ wurde die Schweiz in den vergangenen Wochen oft genannt. Der Grund: Die Corona-Maßnahmen bei den Eidgenossen waren bisher relativ locker. Bars und Restaurants waren geöffnet, auch von einem Lockdown des Handels sah man im Herbst zunächst ab. Bei wenig rechtlichen Einschränkungen richtete die Regierung ihren Appell vor allem an die Vernunft der Bevölkerung. Die Entscheidungen lagen vor allem in den Händen der Kantone.

Doch heute könnte Schluss sein. Beobachter erwarten, dass der Bundesrat strengere Maßnahmen ergreifen wird, um das Virus einzudämmen. Vielleicht sogar eine Art Lockdown. Der Gesundheitsminister Alain Berset hat die Bevölkerung in den vergangenen Tagen darauf eingestimmt: „Vielleicht waren wir im September zu optimistisch.“ Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga erklärte, dass die vergangenen Tage gezeigt hätten, „dass die Strategie angepasst werden muss“.

"Abend-Lockdown"

Laut Medienberichten sollen Restaurants, Geschäfte, Märkte und Fitnessstudios unter der Woche um 19 Uhr schließen, am Wochenende geschlossen bleiben. Mit Ausnahme der Weihnachtsfeiertage sollen private Treffen nur noch maximal zu fünft stattfinden. Öffentliche Veranstaltungen werden eingestellt. Demnach sollen die Regelungen bis 20. Jänner gelten, aber schon nach einer Woche eventuell in einen harten Lockdown umgewandelt werden.

Die Ankündigung der harten Maßnahmen stieß auf heftige Kritik. Doch die Infiziertenzahlen steigen exponentiell, die freien Intensivbetten werden immer weniger und die täglichen Todesfälle mehr. Im Interview mit dem Schweizer Blick sagte Berset: „Wir sollten nicht vergessen, dass andere Länder mit weniger Neuansteckungen im Lockdown sind und Ausgangssperren haben. Wir haben im Vergleich dazu noch viele Freiheiten und Lebensqualität. Doch das hat einen Preis.“

"Güterabwägung"

Anders als im Frühling, als die Schweiz der Ausbreitung des Virus mit einem Lockdown entgegen wirkte, entschloss sich der Bundesrat im Herbst für den so genannten „Schweizer Mittelweg“. Man habe eine „Güterabwägung“ gemacht, erklärte Finanzminister Ueli Maurer. Nicht nur die Gesundheit sei wichtig, sondern auch die Wirtschaft. Doch die konstante Todesrate von rund elf Fällen pro Tag und einer Million Einwohner hat die Regierung offenbar zum Umdenken bewegt.