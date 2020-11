Corona: Wie die Schweiz ohne harten Lockdown den Turnaround schafft

Noch in der Vorwoche hatte die Schweizer Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) Alarm geschlagen: Alle zertifizierten Intensivbetten des Landes seien "aktuell praktisch vollständig belegt". Im von der Corona-Pandemie besonders stark betroffenen Kanton Genf mussten schwerste Fälle von Covid-19-Erkrankten nur deswegen nicht abgewiesen werden, weil einige, stabile Patientien in andere Kantone verlegt werden konnten. Die Zahl der Neuinfektionen in Relation zur Bevölkerung lag klar über der in Österreich. Jetzt steht die Schweiz in der Hinsicht besser da. Auch Covid-Fälle, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, gehen leicht zurück, die Todeszahlen stabilisieren sich. Und das ohne landesweiten, harten Lockdown.