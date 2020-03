Coronavirus: Könnte die US-Präsidentschaftswahl abgesagt werden?

Könnte die Wahl ganz verschoben werden?

Das wäre extrem schwierig. Der Wahltermin ist gesetzlich festgelegt. Also wäre eine Änderung durch den US-Kongress nötig, die noch dazu vor Gerichten angefochten werden könnte. Außerdem wären auf diesem Weg nur einige Wochen zu gewinnen. Denn der weitere Zeitplan ist sogar in der Verfassung festgeschrieben und damit noch starrer: der Starttermin für den neuen Kongress am 3. Jänner und der Amtsantritt des Präsidenten am 20. Jänner.

Auf jeden Fall kann der Präsident nicht aus eigener Kraft eine Verschiebung der Wahl durchsetzen, falls er das wollte oder es ihm opportun erschiene. Bisher hat auch noch keine prominente Stimme danach gerufen. Biden sagte kürzlich: "Wir haben mitten in einem Bürgerkrieg gewählt. Wir haben mitten im Ersten und Zweiten Weltkrieg gewählt." Für ihn stehe eine Verschiebung der Wahl daher außer Frage. Allerdings sind in der Corona-Krise schon ganz andere sicher geglaubte Dinge ins Wanken geraten.

Virtueller Wahlkampf

Die Präsidentschaftsanwärter setzen vorerst komplett auf Wahlkampf in der virtuellen Welt - und auf das neue Mono-Thema.

Sanders absolviert einen digitalen Corona-Auftritt nach dem anderen. Er entwickelte diverse virtuelle Formate, diskutiert in Online-Runden aus der Ferne mit anderen Politikern und Experten über das Thema, macht virtuelle Kundgebungen mit Gastauftritten zugeschalteter Musiker und Künstler, sendet mit gebotener sozialer Distanzierung Videobotschaften von einer Wiese in seiner Heimat Vermont, macht Live-Chats aus seinem Wohnzimmer, gibt von dort aus Interviews und hat - in Anlehnung an den Präsidenten - im Netz seine eigene "Ansprache an die Nation" zur Krise gehalten.