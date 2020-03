Coronavirus in Asien: Die zweite Welle kommt sicher

Die Erfahrungen dürfen als Lehrstück gelten, schließlich fragt man sich im Westen, wie lang der jetzige Lockdown aufrecht zu erhalten ist. Donald Trump spricht davon, die US-Wirtschaft nach Ostern wieder raufzufahren. Sieht man sich die Zeitverläufe an, wäre das fatal.

Eine Studie aus London lobt China für seine strengen und lang anhaltenden Beschränkungen. So habe man den zweiten Peak in den Oktober verlegt, das Gesundheitssystem könne sich in der Zwischenzeit etwas entspannen. Hätte man einen Monat früher wieder alles geöffnet, wäre der nächste Peak bereits im August zu erwarten. Auch ein italienischer Experte warnte am Donnerstag vor zu frühzeitigem Optimismus, nur weil die Infektionszahlen erstmals sinken.