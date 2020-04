Großbritannien: Kein Bier im Pub bis Weihnachten?

In Anbetracht der Gesamtsituation in Großbritannien verblasst jedoch die Sorge um die Pubbesitzer: Mehr als 16.000 Briten sind bereits an Covid-19 gestorben, die Infektionszahlen schnellen in die Höhe, überschritten Montagmittag die 121.000. Langsam aber sicher nähert sich das Königreich Ländern wie Italien oder Frankreich.