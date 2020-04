Corona-Wörterbuch: Über "Covidioten" und "Spuckschutz"

Fensterbankkonzert, das: In Italien erstmals abgehaltene Konzerte für die Nachbarn – auch als ein Dankeschön für all die Menschen in systemerhaltenden Berufen

Geisterspiel, auch: Corona-Geisterspiel, das [des – spiel(e)s, die -spiele]: Fußballspiel der Profis ohne ihr Salz, ohne Publikum (in Coronazeiten nicht aufgrund eines Platzsturms o.Ä., sondern wegen Infektionsgefahr)

Händeschüttelverbot, das [des -verbots, keine Mehrzahl]: Ein aufgrund der Infektionsgefahr verbotenes Begrüßungsriutal

Herdenimmunität, die [der -immunität, keine Mehrzahl]: Wenn der Großteil einer Bevölkerung eine Infektionskrankheit durchgemacht hat, wird der davon noch verschonte geringere Anteil von ihr verschont, da der Virus nicht weitergegeben wird. Die Strategie, die Herdenimmunität ohne Shutdown erreichen zu wollen, fordert beim Coronavirus eine hohe Anzahl an schwer Erkrankten und Toten, wie etwa Großbritannien und Brasilien vorgezeigt haben

Ischgl: Name eines Wintersporortes in Paznaun, der europaweit Schlagzeilen in der Verbreitung des Coronavirus gemacht und dessen Image darunter stark gelitten hat