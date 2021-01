Impfreisen für reiche Briten - Spitäler in Heimat vor Kollaps

Die neue Woche begann in Großbritannien mit dem sogenannten „Blue Monday“, dem, so manche Psychologen, deprimierendsten Tag des Jahres, weil das Wetter düster, die Ferien zu Ende und gute Vorsätze dahin sind. Laut BBC herrscht genau diese Stimmung im britischen Gesundheitssystem NHS. Denn Intensivstationen mancher Spitäler in England sind aufgrund der Corona-Krise voll belegt.

Dunkelste Stunden

Die Spitäler Englands stellen sich auf weitere dunkelste Stunden in den kommenden Tagen ein. Ein Fünftel der 140 regionalen Krankenhausgruppen Englands hatte laut neuester Daten vor einer Woche kein einziges freies Intensivpflege-Bett; für zehn davon ist das bereits der Regelfall.

Alle 30 Sekunden

Dabei wird alle 30 Sekunden in England ein Corona-Patient eingeliefert, obwohl bereits 140 pro Minute geimpft werden.