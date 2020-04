Corona-Maßnahmen: Schäuble stößt Debatte um Verhältnismäßigkeit an

Von Parteikollegen wie Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gab es dafür Zustimmung, ebenso aus den Reihen von Grünen und FDP. CSU-Chef Markus Söder sprach von einem „wichtigen Meinungsbeitrag, wie so viele in diesen Tagen, und die fließen in jede Abwägung natürlich mit ein“. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, wies gestern nur auf Schäubles herausgehobene Rolle hin, seine Aussage wollte er nicht kommentieren.

Was aber heißt das aus ethischer Sicht? Für Judith Simon, Mitglied des Deutschen Ethikrates, die an der Uni Hamburg im Arbeitsbereich Ethik in der Informationstechnologie lehrt, ist Schäubles Aussage sachlich richtig. Dennoch stelle sich die Frage: Was hört man da mit? „Im Normalfall schließt die Würde des Menschen das Vorhandensein von Existenz und Leben ein. Da gibt es Ausnahmen, aber im Grunde spricht man ja über ein ,würdevolles Leben’ und spielt die Begriffe nicht gegeneinander aus.“

Ein Problem ist zudem aus ihrer Sicht, dass Leben und Existenz vermeintlich eindeutige Kriterien sind – während sich eine Gesellschaft über den komplexeren Begriff der Würde und dessen Inhalt immer wieder neu verständigen und klar werden muss.