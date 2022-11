COP27: Nach Wassermangel und teurem Cola gibt es Freigetränke

Nach Wassermangel und Klagen über viel zu teures Essen bei der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich heißt es nun Freigetränke und günstigere Snacks für alle. Die Imbissstände auf dem Konferenzgelände haben angefangen, nicht nur Wasser-Tetrapaks, sondern alle Softgetränke gratis abzugeben. Die Preise für Kaffee, Sandwichs und andere Snacks wurden halbiert. Wie zu hören war, soll das bis zum Ende der Konferenz Ende kommender Woche so bleiben.

In den ersten Tagen der COP27 mit ihren tausenden Teilnehmern aus aller Welt war das Wasser auf dem Konferenzgelände knapp geworden. Bereits am Montagabend bekamen die Konferenzteilnehmer an vielen der Wasserspender keinen Nachschub mehr. Damit hatten die Teilnehmer nicht gerechnet - auch wenn Wasser in der Wüstenlandschaft der Sinai-Halbinsel grundsätzlich knapp ist und auch in anderen Landesteilen Ägyptens das Problem im Zuge des Klimawandels zunimmt.