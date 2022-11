COP27: Van der Bellen, Gewessler und Brunner reisen zur Klimakonferenz

Österreich ist auf der Weltklimakonferenz COP27, die von 6. bis 18. November in Ägypten stattfindet, prominent vertreten. An der Spitze des offiziellen Österreichs fährt Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl zur UN-Weltklimakonferenz nach Sharm el-Sheikh. Seitens der Bundesregierung besuchen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die COP.

Van der Bellen wird sich im Rahmen der COP27 von 7. bis 8. November gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs über die Klimakrise beraten. "Das Eindämmen der Klimakatastrophe ist unsere große, gemeinsame Verantwortung und Aufgabe", sagte das Staatsoberhaupt im Vorfeld.

Verlängerung der COP erwartet

Gewessler wird ab 13. November auf der COP verhandeln. Da die Konferenz erfahrungsgemäß in die Verlängerung geht, ist als Abreisetag erst der 20. November geplant. "Gerade jetzt, in einer Zeit, in der wir mit multiplen Krisen konfrontiert sind, müssen wir noch näher zusammenrücken und die Umsetzung der bereits vereinbarten Klimaziele beschleunigen. Etwa wenn es um die Begrenzung des menschengemachten Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad geht. Denn die Bewältigung der Klimakrise löst die Herausforderungen in der aktuellen Energiekrise", sagte die Ministerin.

Was heuer wichtig wird

"Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich nach Sharm El-Sheikh mitnehme, ist die Frage, wie Industriestaaten jene Länder am besten unterstützen können, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Auch hier gilt es mehr zu tun – aber vor allem auch das Richtige", so Gewessler.

Brunner fliegt von 8. bis 10. November nach Ägypten. Neben dem Treffen der "Coalition of Finance Ministers for Climate Action" wird der Finanzminister "an weiteren hochrangigen Gesprächsrunden teilnehmen und unter anderem den ägyptischen Amtskollegen Dr. Mohamed Maait treffen", hieß es seitens des Ministeriums.

"Um Klimaneutralität zu erreichen, müssen wir alle zusammenarbeiten, und jeder muss seinen Teil dazu beitragen", sagte Brunner. All diese Bemühungen würden aber Kapital erfordern, wie auch die Schwerpunktsetzung der COP zeigt. "Als Republik Österreich haben wir hier in den letzten Jahren auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene große Fortschritte gemacht. Mit der Begebung des ersten Green Bonds des Bundes sind wir heuer einen weiteren Schritt in Richtung ökologische Finanzierung gegangen und erst vor einigen Wochen haben wir den ersten grünen 'Treasury Bill' weltweit begeben", so der Finanzminister.

Rainbow-Warrior mit dabei

Auch heimische NGOs reisen zur COP sein. In Sharm el-Sheikh werden etwa Vertreterinnen und Vertreter von Greenpeace, WWF und Südwind anwesend sein. Greenpeace International schickt zudem die berühmte "Rainbow-Warrior" zur COP. Das Schiff mit Aktivistinnen und Aktivisten ist bereits in Kairo angekommen. Sharm el-Sheikh soll das Schiff am Ende der ersten Woche der Klimakonferenz erreichen.

Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten ist mit weiteren Organisationen an einem Pavillon beteiligt, der dem Einfluss der menschlichen Ernährung auf das Klima gewidmet ist. "An elf Thementagen werden im Food4Climate Pavillon Fragestellungen aus den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft beleuchtet", hieß es in einer Aussendung.