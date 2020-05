CIA: Das Sicherheitsrisiko einer Affäre

Die Wahlschlacht ist geschlagen. Barack Obama, der auch Florida offiziell mit 50,01 Prozent für sich entschied, wie gestern bekannt wurde, hat sich voll in seine zweite Amtszeit gestürzt. Doch wie erfolgreich kann sie werden? William Buzenberg vom Washingtoner Center for Public Integrity, einem überparteilichem Thinktank, ist zuversichtlich: „In seiner zweiten Amtsperiode kann ein Präsident seine Meinung sagen, weil er nicht an die Wiederwahl denken muss“, sagt er zum KURIER.

Trotzdem könne es Probleme geben: „In seiner ersten Amtsperiode leistete Bill Clinton für die US Wirtschaft gute Arbeit, in der zweiten hatte er mit Monica Lewinsky große Probleme“, so Buzenberg über Clintons Affäre mit der jungen Praktikantin im Weißen Haus. Richard Nixon wiederum habe durch die Watergate-Affäre sein Ansehen verspielt. Solange sich Obama von solchen privaten Skandale fernhalte, könne ihm nichts passieren, so der Analyst.

In den nächsten vier Jahre werde man mehr Übereinkunft mit den Republikanern sehen, meint Buzenberg. Obama habe durch die Wiederwahl an Autorität gewonnen. Wie ernst er es mit einer Kooperation mit seinen politischen Gegnern im Kongress meint, werde seine Personalwahl für das Amt des Finanzministers zeigen. Als Nachfolger Timothy Geithners wird Jacob J. Lew gehandelt. Der jetzige Stabschef im Weißen Haus hat lange Erfahrung im Umgang mit den Republikanern.