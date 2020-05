Wie Obama die Wirtschaft ankurbeln will

Der einzige Ausweg: Der Präsident muss zusammen mit dem Kongress einen Plan B zur Sanierung des Haushaltes entwickeln. Wie dieser aussehen könnte, wollte Obama in seiner Ansprache an die US-Bürger ausführen. Die zu Jahresende auslaufenden Steuererleichterungen für den Mittelstand will der Präsident offenbar beibehalten, wohl aber jene US-Bürger, die pro Jahr mehr als 250.000 Dollar verdienen, ab sofort stärker zur Kasse bitten. In den Reihen der Republikaner war dies bisher ein absolutes No-go, doch nach der jüngsten Wahlniederlage mahnen gemäßigte Konservative: Oberstes Ziel sei in jedem Fall die Vermeidung der Fiskalklippe.

Sogar in Sachen Gesundheitsreform sind von republikanischer Seite erstmals konziliante Töne zu hören. „ Obamacare ist jetzt geltendes Recht“, gestand der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, John Boehner, ein. Trotzdem sei die „Zwangskrankenversicherung“ für alle zu teuer.