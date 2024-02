Cholera-Epidemie: Rotes Kreuz warnt vor humanitärer Großkatastrophe im Sudan

Hilfsorganisationen können viele hilfsbedürftige Menschen kaum erreichen. Wegen der Kämpfe hätten die Vereinten Nationen in der Hauptstadt Khartum seit Oktober keine Hilfe leisten können. Das Welternährungsprogramm (WFP) kann Lebensmittel nach Darfur nur über das Nachbarland Tschad bringen. Der Treibstoff reiche aber oft nicht aus, um alle in der weitläufigen Region zu erreichen. Abdulkadir berichtet, dass die 18 Teilstaaten des Sudan eng miteinander kooperieren, um Essen, Wasser und Gesundheit zu garantieren.

Seit dem 15. April 2023 kämpfen Regierungstruppen und die Miliz RSF (Rapid Support Forces) um die Macht im Sudan. Die Vereinten Nationen berichten von brutalem Vorgehen vieler Kämpfer.

Mädchen werden zur Prostitution gezwungen

Sie sollen unter anderem Minderjährige zu Waffendiensten, Mädchen und Frauen zur Prostitution und Sklavenarbeit zwingen. Lager humanitärer Organisationen würden geplündert.

Ebenso gibt es kaum Zugang zu Wasser und Strom. Mit dem Beginn der Regenzeit steigt ebenfalls die Gefahr für übertragbare Krankheiten durch Wasser. In vielen Stadtvierteln wird der Müll nicht mehr abgeholt und in einigen schwer zugänglichen Gegenden liegen Leichen im Freien. Gleichzeitig haben viele Menschen keine andere Wahl, als unsauberes Trinkwasser aus dem Nil oder anderen Quellen zu beziehen.

Eine Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht, so das Rote Kreuz: In den vergangenen Monaten haben die Kämpfe an Intensität gewonnen, und die humanitären Helferinnen und Helfer der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung mussten sich weiter zurückziehen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Preise für Grundnahrungsmittel verdoppelt haben, durch die Auseinandersetzungen sowie eine anhaltende Dürre wird erwartet, dass die Anzahl der hungerleidenden Menschen bis Ende Februar auf 4,8 Millionen ansteigen wird.