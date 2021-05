Zunächst wurde das „Emotionserkennungssystem“ an Häftlingen getestet und in Polizeistationen installiert. „Die chinesische Regierung verwendet Uiguren als Testpersonen für verschiedene Experimente, genau wie Ratten in Laboratorien verwendet werden“, sagte er. Er habe die Kameras in drei Meter Entfernung platziert. Sie hat die Funktion eines Lügendetektors, „ist jedoch weitaus fortschrittlicher“.

Der Mann lieferte offenbar Beweise, wie das KI-System selbst kleinste Veränderungen von Gesichtsausdrücken und Hautporen erkennen und analysieren kann. Er behauptete, die Software sei für ein „Vorurteil ohne glaubwürdige Beweise“ gedacht. Daten aus dem System geben den Geisteszustand einer Person an, wobei Rot auf einen negativen oder ängstlichen Geisteszustand hinweist.

BBC zeigte die Beweise Sophie Richardson, China-Direktorin von Human Rights Watch. Sie sagte: „Es ist schockierendes Material. Es ist nicht nur so, dass Menschen auf ein Tortendiagramm reduziert werden, es sind Menschen, die unter enormem Druck stehen, verständlicherweise nervös sind und dies als Hinweis auf Schuld angesehen wird.“