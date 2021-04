Chinas Impfstoff: Politisch hochwirksam, medizinisch schwach

Vučić setzt seit Monaten neben dem russischen Impfstoff „Sputnik V“ auf Impfstoffe aus China, ein Signal auch an die EU, von der man sich ins Eck gestellt fühlt. So ließ er es sich nicht nehmen, eine Lieferung aus China persönlich am Flughafen zu empfangen, während der Pilot der Maschine die chinesische Fahne aus dem Fenster des Cockpits schwenkte.

Massenproduktion angelaufen

Für China eine willkommene Zusammenarbeit. Schließlich setzt man auf Entwicklung und kostengünstige Verbreitung von Corona-Impfstoffen, um das angeschlagene Image als Ursprungsland der Pandemie zu verbessern. Vier Präparate sind einsatzbereit, zwei davon werden bereits in Massenproduktion hergestellt. Sie stammen beide von staatlichen Herstellern.

Herstellung weltweit

Mehr als zehn Länder rund um den Globus hat China schon mit einem seiner Impfstoffe beliefert. Auch wird intensiv an möglichen Kooperationen gearbeitet, sodass die Länder selbst die Substanzen herstellen können. Kürzlich hat man mit den Vereinigten Arabischen Emiraten einen derartigen Vertrag abgeschlossen. Dort bekommt das Präparat sogar einen arabischen Namen, „hayat“, zu deutsch Leben.