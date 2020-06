China will Huawei-Managerin freipressen

Mengs Antrag auf eine Einstellung des Auslieferungsverfahrens in die USA wurde Ende Mai abgewiesen, jetzt spielt Peking seinen Trumpf aus: Die Regierung stellte am Mittwoch eine Freilassung der beiden Kanadier in Aussicht, wenn die Huawei-Managerin freigelassen und nach China zurückgeschickt würde. Die geplante Auslieferung Mengs in die USA zu stoppen, wäre rechtmäßig und „hilfreich, um das Problem der beiden kanadischen Bürger zu lösen“, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Dabei erhält China Schützenhilfe von 19 prominenten Kanadiern – unter anderem der ehemaligen UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Louise Arbour. In einem gemeinsam unterzeichneten Brief fordern sie von Premier Justin Trudeau die Freilassung Mengs und die Heimholung „der beiden Michaels“. Ihre Haftbedingungen seien gleichbedeutend mit Folter. Wie sich Trudeau entscheiden will, ist noch nicht bekannt.Armin Arbeiter