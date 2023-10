China und Russland vertiefen wirtschaftliche Zusammenarbeit

An der Konferenz in Shenyang, der Hauptstadt der Provinz Liaoning, nahmen Vertreter sowie fast 800 heimische Unternehmen teil, die auf dem russischen Markt Fuß fassen wollen. Von Jänner bis September haben sich umgekehrt 40 russische Firmen in Liaoning niedergelassen, wie der chinesische Rundfunk berichtete.

Die Lieferungen von Liaoning nach Russland stiegen in diesem Zeitraum um 82,3 Prozent auf 42,64 Mrd. (5,51 Mrd. Euro). China baut auch nach dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in der Ukraine im vergangenen Jahr seine Zusammenarbeit mit dem Nachbarn aus.

Dabei hat der Nordosten des Landes - bestehend aus den Provinzen Liaoning, Heilongjiang und Jilin - als Gebiet für den bilateralen Handel eine neue strategische Bedeutung gewonnen.