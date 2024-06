Streit ums Geld: China setzt Russland wegen Gaspipeline unter Druck

Ein Milliardenprojekt, das über knapp 2.800 Kilometer verlaufen und rund 50 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr transportieren soll. Und das dem Gazprom-Konzern, der im Vorjahr erstmals fast 6,5 Milliarden Euro Verlust melden musste, wieder wirtschaftlichen Aufwind bescheren würde. Die Gasexporte nach Europa brachen schließlich seit Beginn der Invasion in der Ukraine um rund 90 Prozent ein.

Seit die russischen Gasexporte nach Europa aufgrund der westlichen Sanktionen eingebrochen sind, plant der teilstaatliche Energiekonzern Gazprom die neue Pipeline "Power of Siberia 2", um die Gasfelder, die einst Europa versorgten, mit dem chinesischen Energienetz zu verbinden.

China fordert Gaslieferungen zu denselben Preisen wie innerhalb Russlands

Doch jetzt, wo die Verhandlungen schon weit fortgeschritten sind, versuchen die Chinesen offenbar, den Preis ihrer Gasimporte zu drücken. Wie mehrere in die Verhandlungen involvierte Russen den Financial Times berichteten, drohte Chinas Regierung, den Deal platzen zu lassen, wenn Gazprom das Gas nicht zu ähnlichen Preisen liefere wie an russische Firmen im Inland.

Außerdem, so heißt es, will Peking sich nicht vertraglich dazu verpflichten lassen, die volle Kapazität der Pipeline nutzen zu müssen. Stattdessen wolle man zunächst nur einen Teil des verfügbaren Gases kaufen - und diesen dann erst später erhöhen, wenn man mehr Bedarf habe.