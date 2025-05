Chinas Botschafterin: "Wir haben 4.000 Jahre ohne die USA überlebt"

Dazu gehört auch der jetzige Handelskonflikt, der von den USA mit diesen Zöllen losgetreten wurde. Er ist typisch für den Protektionismus und die schikanierende Außenpolitik der USA. China hat deshalb Gegenmaßnahmen in Kraft gesetzt; nicht nur zum Schutz seiner eigenen Interessen, sondern auch der globalen Wirtschaftsordnung und des Freihandels.

Qi Mei: Die Vereinigten Staaten verharren seit Jahren in der Mentalität des Kalten Krieges und der Idee eines Nullsummenspiels, bei dem nur eine Seite gewinnen kann. Nicht nur einige Politiker, auch US-Thinktanks verbreiten in anderen Staaten das Narrativ, China wäre eine Gefahr. Sie zielen darauf ab, Chinas Entwicklung zu schaden und Konflikte zu provozieren.

Qi Mei ist seit 2023 Botschafterin der Volksrepublik China in Österreich. Zuvor hielt sie Posten in Schweden und Norwegen sowie Äquatorialguinea.

Wenn es für chinesische Firmen Herausforderungen im US-Markt gibt, werden sie andere Möglichkeiten abwägen. Das ist eine sachliche Reaktion auf die aktuelle Realität. Trotzdem wollen wir natürlich nicht, dass die Weltwirtschaft in zwei Lager gespalten wird. China steht weiterhin für Globalisierung und internationale Zusammenarbeit.

China existierte vor der Gründung der USA bereits 4.000 Jahre lang, wird also jedenfalls weiter bestehen. Amerika ist ein wichtiger Teil des Weltmarktes, aber das bedeutet nicht, dass wir ohne ihn nicht überleben können.

Wir messen den Beziehungen zu Europa große Bedeutung bei. Beide Seiten verfügen über riesige Märkte, verkörpern große Zivilisationen und stellen gemeinsam ein Drittel der Weltwirtschaft und ein Viertel des Welthandels. Wenn China und die EU eng zusammenarbeiten, wird ein neuer Kalter Krieg in Zukunft unmöglich sein, die Welt wäre stabiler und sicherer. In den vergangenen Jahren haben die Beziehungen jedoch unter dem Einfluss Dritter gelitten.

Sehen Sie durch die Zölle eine Möglichkeit für eine Annäherung an Europa?

China will keine anderen Staaten von ihrer Position verdrängen. Unser Ziel ist es, das Leben unserer Bevölkerung zu verbessern und mehr zur Welt beizutragen.

Umfragen zeigen, dass nur ein Drittel der Europäer hegt positiv über China denkt. Gleichzeitig wird Ihr Land in öffentlichen Papieren der EU sowie einzelner Staaten als “strategischer Rivale“ bezeichnet. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit sich dieses Bild wieder bessert?

Solche Umfragen zeigen, dass in Europa ein großes Defizit an Wissen über China besteht. Deshalb ist es notwendig, dass wir unser gegenseitiges Verständnis fördern. Diese dreifache Positionierung der EU gegenüber China, das gleichzeitig als „Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“ bezeichnet wird, belastet unsere Beziehungen in der Praxis. Wir lehnen vor allem den Begriff „Rivale“ ab.

Jedes Land hat seine eigene Kultur, eigene Bedingungen und einen eigenen Entwicklungsweg, der das jeweilige politische System hervorbringt. Das ist ganz natürlich. Wir haben kein Problem damit, offen zuzugeben, dass es Unterschiede zwischen China und Europa gibt – aber in Chinas traditioneller Philosophie legen wir großen Wert auf Harmonie und das Streben nach Koexistenz. „Partner“ ist deshalb aus unserer Sicht die einzig richtige Bezeichnung.