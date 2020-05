Korruption wird der Kampf angesagt

Am Ende seiner zehnjährigen Amtszeit wurde Hu Jintao mehr als deutlich. Zum Auftakt des 18. Parteikongresses in Peking erklärte der scheidende Staats- und Parteichef am Donnerstag: „Wenn wir nicht richtig mit diesem Problem umgehen, könnte es sich für die Partei als fatal erweisen und sogar den Zusammenbruch von Partei und Staat auslösen.“

Hu erwähnte die jüngsten Skandale in der Partei nicht – weder Bo Xilai, der kurz vor seinem Aufstieg in das höchste Machtzentrum gestürzt wurde und auf seine anklage wartet, noch den wegen Korruption gefeuerten Eisenbahnminister. Er sagte aber, das Volk beobachte das Geschehen aufmerksam.

Unter Kontrolle Für die 2270 handverlesenen Delegierten in der Großen Halle des Volkes war die Rede sicher keine große Überraschung, denn der Text wurde von zahllosen Gremien durchgeschaut, verbessert, abgewogen. Sein Inhalt richtet sich rein an die Bevölkerung. Was der Präsident sagt, entspricht dem aktuellen Stand des Willens der Partei und soll signalisieren, dass die Führung alles unter Kontrolle hat.