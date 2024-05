Taiwan: Warum eine chinesische Invasion unwahrscheinlich, die Lage aber ernst ist

Das große Ziel in Peking ist es aber, die Vorherrschaft der USA in der gesamten Pazifikregion einzuschränken und somit langfristig als mächtigste Nation der Welt abzulösen.

China sieht Taiwan offiziell als seine 23. Provinz an, die lediglich von Unterdrückern besetzt sei. So wird es auch in chinesischen Schulbüchern gelehrt.

Das wollen die USA, die sich bereits unter Barack Obama gen Osten gewandt haben, verhindern. Klar ist aber: Sollte ein chinesischer Angriff auf Taiwan stattfinden, müssten die USA so rasch als möglich zur Hilfe kommen – und in eine direkte Konfrontation mit der Volksbefreiungsarmee eintreten.

China hat Zeit

Abgesehen von massiven Verlusten auf beiden Seiten wären auch die wirtschaftlichen Folgen für die gesamte Welt verheerend. Das Washingtoner Zentrum für internationale und strategische Studien (CSIS) kam in einem Anfang 2023 veröffentlichten Bericht zum Schluss, dass eine Invasion Taiwans durch China im Jahr 2026 unwahrscheinlich sei, wenn vier Punkte zuträfen: Taiwan müsse sich entschlossen wehren, die USA müssten „innerhalb weniger Tage und mit dem vollen Umfang ihrer Fähigkeiten in die Feindseligkeiten eingreifen“. Die USA müssen über ausreichende Stützpunkte in Japan verfügen und benötigen eine „ausreichende Zahl an Anti-Schiff-Raketen“.

Aufgrund der massiven Konsequenzen, die ein Angriff auf Taiwan hätte, gilt es für die kommenden Jahre als unwahrscheinlich, dass China tatsächlich einen Angriff unternimmt. Der Ton Pekings verschärft sich jedoch und lässt keinen Zweifel daran, was das mittel- bis langfristig gesetzte Ziel der Volksrepublik ist. Es ist stärker anzunehmen, dass China vor einem Angriff alle anderen Felder ausreizt: Von wirtschaftlichem Druck über psychologische Kriegsführung bis hin zu weiteren Versuchen, Peking gewogenere Parteien zu stärken.