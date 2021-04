Chile: Geimpft und trotzdem unter Hausarrest

Einkaufen, selbst im Supermarkt oder in der Apotheke, verboten, frische Luft schnappen nur zwischen sieben und halb neun Uhr morgens. Lockdown-geprüfte Österreicher dürfen sich regelrecht in Freiheit fühlen, wenn sie ihren Alltag mit jenen der Chilenen vergleichen, dort hat die Regierung erst am vergangenen Wochenende die dicht bevölkerten Teile des Landes zugesperrt.

Geimpft, aber krank

Ein Schritt, der allein durch die völlig überlasteten Intensivstationen notwendig wurde – und dort lagen auch Patienten, die dort niemand mehr erwartet hatte: Jene, die bereits eine Corona-Impfung bekommen hatten. Vor einigen Wochen noch feierten internationale Medien Chile als Impfweltmeister. Inzwischen rätselt man über den „chilenischen Widerspruch“. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat inzwischen zumindest eine Corona-Impfung bekommen, doch die Verbreitung des Virus hat sich trotzdem beschleunigt. „Das Virus ist weiter unterwegs“, erläutert eine Medizinerin gegenüber der Deutschen Welle: „Die Impfung ist nur ein Werkzeug gegen die Epidemie, es verhindert die meisten schweren Erkrankungen, nicht die Ausbreitung.“