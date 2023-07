Charles III. bekam in Edinburgh schottische Kronjuwelen überreicht

Zwei Monate nach seiner Krönung in London hat der britische König Charles III. auch in Schottland die Kronjuwelen überreicht bekommen. Bei einer feierlichen Zeremonie in der St.-Giles-Kathedrale in Edinburgh erhielt der Monarch am Mittwoch die "Honours of Scotland" - Krone, Zepter und Staatsschwert. An dem Gottesdienst nahmen auch Charles' ältester Sohn William und seine Frau Kate sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie teil.

