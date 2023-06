König Charles wird mit Schwert, das wie seine Mutter heißt, geehrt

Wenn König Charles III. kommende Woche symbolisch die Kronjuwelen von Schottland erhält, ist auch ein neues Schwert dabei - das den Namen seiner Mutter Queen Elizabeth II. trägt. "The Elizabeth" ersetzt bei der Zeremonie in der Kathedrale St. Giles in Edinburgh am 5. Juli das mehr als 500 Jahre alte Staatsschwert (Sword of State). Diese Waffe wird wegen ihres schlechten Zustands seit Jahren nicht mehr bei öffentlichen Veranstaltungen genutzt, wie es am Freitag hieß.

Der Entwurf sei von Disteln, dem schottischen Nationalsymbol, sowie der schottischen Landschaft inspiriert worden, sagte Designer Mark Dennis. Auf einer Seite der Klinge ist das königliche Motto "In my defens God me defend" (Gott verteidigt mich) eingraviert, auf der anderen der lateinische Wahlspruch des schottischen Distelordens: "Nemo me impune lacessit" (Niemand provoziert mich ungestraft).