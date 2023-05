Penny Mordaunt: Die Frau mit Schwert, die Charles die Show stahl

Die konservative Politikerin war die erste Frau in der Geschichte des englischen Königshauses, die das 128,5 Zentimeter lange Staatsschwert präsentierte. Souverän: Mit konzentriertem Blick, ohne eine Miene zu verziehen, in blaugrünem Kleid und mit Farnen besticktem Umhang. „Ist sie die neue Pippa Middleton?“, wurde auf Twitter auf Kates Schwester, die bei der Thronfolger-Hochzeit in ihrem weißen Kleid aufgefallen war, angespielt.

Mordaunt war im Sommer 2022 beim Tory-Wahlkampf um die Nachfolge von Boris Johnson auf Platz drei ausgeschieden und hatte nach Liz Truss ihre Kandidatur im letzten Moment zurückgezogen. Premierministerin wurde sie also nicht. Als Schwertträgerin bei der Krönung ist sie nun in die britische Geschichte eingegangen.