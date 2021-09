Chaos in den USA: Berittene Grenzbeamte machen Jagd auf Flüchtlinge

Entsprechend hart ist in den USA die Kritik von Kirchen und karitativen Organisationen wie auch einzelner Demokraten im Kongress an der Raus-hier-Politik Bidens, die de facto das Recht auf Beantragen politischen Asyls aushebelt, weil die Betroffenen stante pede des Landes verwiesen werden. Die Regierung sieht nach eigenen Worten aber derzeit kein anderes Mittel als diese Form der „Abschreckung“, um den Andrang an den Grenze zu stoppen. Darum wurden zusätzlich 2.000 Grenzschützer nach Del Rio verlegt. Die texanische Regierung in Austin hat ebenfalls beim Sicherheitspersonal aufgestockt, um den Eindruck zu zerstreuen, der „Lone Star State“ lasse sich in Del Rio einfach überrennen.

420.000 illegale Übertritte

Für Präsident Biden steht viel auf dem Spiel. Er will eine Einwanderungsreform durchbringen, die Millionen Illegalen, die seit vielen Jahren unbescholten in den USA leben, nachträglich einen Weg zur Staatsbürgerschaft ebnet. Die unsichere Lage an der Südgrenze - allein im Juli und August gab es über 420.000 illegale Grenzübertritte, so viele wie seit 20 Jahren nicht - macht es den Republikanern leicht, das Vorhaben zu torpedieren und den Präsidenten einen Hasardeur zu nennen.

Ein Ende ist nicht in Sicht. Je lauter Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris rufen „Kommt nicht!“, desto entschlossener scheinen die Armutsflüchtlinge aus dem Hinterhof der Vereinigten Staaten ihr Glück zu versuchen. Wenn nicht in Del Rio, dann irgendwo anders entlang der 3.150 Kilometer langen Grenze.