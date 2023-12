CDU-Politiker Wolfgang Schäuble gestorben

Der CDU-Politiker und frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist im Alter von 81 Jahren in der Nacht auf Mittwoch gestorben. Er sei im Kreise seiner Familie zu Hause am Dienstagabend gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte die Familie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Schäuble saß mehr als 50 Jahre lang im deutschen Bundestag, war Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er.

Schäuble wurde am 18. September 1942 in Freiburg geboren. Er studierte Jus, es zog ihn aber früh in die Politik. Schäuble, dessen Vater Karl schon für die CDU im Badischen Landtag saß, trat 1965 in die CDU ein. 1972 errang er erstmals ein Mandat für den Deutschen Bundestag, dem er ohne Unterbrechung bis zu seinem Tod angehörte. Als "ewiger Abgeordneter" wurde er mitunter tituliert.

Einigungsvertrag mit DDR ausgehandelt

Unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) war er zunächst Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben, von 1989 bis 1991 deutscher Innenminister. Ein politischer Meilenstein: Schäuble handelte nach dem Mauerfall in der DDR den Einigungsvertrag mit aus.