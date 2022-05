CDU-Politiker Spahn: "Profil als bürgerliche Volkspartei schärfen"

Halten Sie es für möglich, dass sich die AfD wieder „zivilisiert“, also gleichsam an ihre Anfänge anknüpft?

Was die Wähler der AfD betrifft, sollten wir immer zum Gespräch bereit sein. Eine politische Zusammenarbeit mit der Partei kann es nicht geben: EU- bzw. Euro-Austritt, Gegnerschaft zum transatlantischen Bündnis – das ist an so vielen Stellen schon rein inhaltlich unvereinbar, gar nicht zu reden vom Stil der Auseinandersetzung. Die AfD ist unumkehrbar auf einem Weg, der zu immer mehr Radikalisierung führt.

Braucht die Union eine selbstkritische Aufarbeitung der Ära Merkel?

Zunächst würde ich schon Wert darauf legen, dass es auch gute 16 Jahre für Deutschland waren, gerade wirtschaftlich …

… wobei da manche meinen, das sei zu einem guten Teil noch Gerhard Schröder und seiner Agenda 2010 zu verdanken …

Ja, das hat auch dazu beigetragen – umso unverständlicher, dass sich die SPD von diesem Erbe sehr flott wieder verabschiedet hat. Aber die Union hat das dann über 16 Jahre weitergeführt, Deutschland krisenfest gemacht, Wohlstand aufgebaut und gesichert. Dennoch gibt es Dinge, die man heute anders entscheiden würde: Einen gleichzeitigen Ausstieg aus Kohle- und Kernenergie beispielsweise würde man mit dem Wissen von heute nicht mehr so machen.

Welche Bedeutung hat das C im Parteinamen für Sie?

Es geht um ein Politikverständnis, das nicht von einem perfekten Ergebnis her denkt. Alle Ideologien – zum Teil auch der moralinsaure Ansatz der Grünen – haben die Vorstellung, das vermeintliche Paradies auf Erden zu schaffen. Die Idee zählt mehr als der Mensch – und der Mensch soll an die Idee angepasst werden: Wie schnell darfst du fahren, was darfst du essen? Wir Christdemokraten wissen hingegen, dass der Mensch nicht perfekt ist, der liebe Gott hat uns nicht perfekt gemacht. „Suchet der Stadt Bestes“ – dieses Bibelwort (Buch Jeremia 29,7; Anm.) beschreibt, worum es geht. Wir machen es nie perfekt, das bleibt einem Anderen vorbehalten. Das erzeugt eine gewisse Gelassenheit – nicht Gleichgültigkeit, der Unterschied ist wichtig! – in der politischen Debatte und im politischen Handeln; weniger Unerbittlichkeit und die Fähigkeit, sich an die Lage, an eine sich ändernde Welt anzupassen.

War es richtig, dass Friedrich Merz nach Kiew gefahren ist?

Ja, unbedingt. Er hatte ja schon vor Kriegsbeginn geplant, dort hinzufahren. Das war ein wichtiges Signal der Unterstützung der Ukraine, gerade aus deutscher Sicht. An der deutschen Entschlossenheit wird ja – gelegentlich aus guten Gründen – gezweifelt. Diese Entschlossenheit manifestiert sich in Entscheidungen, etwa was Waffenlieferungen angeht, aber auch in so einem Besuch vor Ort.