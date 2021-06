CDU gewinnt vor der AfD in Sachsen-Anhalt: Überraschung im Land der Experimente

Großes Zittern vor der Wahl im kleinen Land – so könnte man knapp die Stimmung beschreiben, die von der Landtagswahl im 2,2-Millionen-Einwohner-Land Sachsen-Anhalt ausging. CDU und AfD lagen in Umfragen zuletzt so dicht nebeneinander, dass über einen Wahlsieg des besonders radikalen Landesverbandes spekuliert wurde. Das hätte die Christdemokraten vor der Bundestagswahl heftig erschüttern können.

So weit ist es nicht gekommen. Ganz im Gegenteil. Die CDU erreichte 37,1 Prozent – und legte im Vergleich zu 2016 sieben Prozentpunkte zu. Die AfD landete dahinter mit 20,8 Prozent – zirka drei Prozent weniger als vor fünf Jahren. Größter Verlierer in Sachsen-Anhalt ist die Linke, die auf 11,0 Prozent rutschte, ihr schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland seit der deutschen Einheit (2016: 16,3).

Ebenso ihr schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte verzeichnete die SPD mit 8,4 Prozent (2016: 10,6 Prozent). Die im Osten generell eher schwachen Grünen verbesserten sich nur wenig, sie kamen auf 5,9 Prozent. "Wir haben uns mehr erhofft bei dieser Landtagswahl", sagte Parteichefin Annalena Baerbock, wollte aber keine Auswirkungen für die Bundestagswahl sehen. Da sei noch alles drin.

Die FDP schaffte mit 6,4 Prozent nach zehn Jahren den Wiedereinzug in den Landtag.