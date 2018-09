Causa Maaßen: Debakel für alle Beteiligten

Gesichtsverlust für Seehofer

Für Horst Seehofer könnte die Causa zu einem weiteren Gesichtsverlust führen: Ähnlich, wie im Disput mit der Kanzlerin, wo er zuerst laut polterte und ein Drohszenario aufzog, dann aber doch klein beigegeben hat, müsste er sich nun erneut fügen. Der Innenminister stellte sich sehr früh an Maaßens Seite, er wusste auch vom Interview mit der Bild-Zeitung Bescheid und dass Maaßen keine stichhaltigen Beweise zur Echtheit des Videos vorlegen kann - diese Umstände werfen bis heute noch Fragen auf. Erst im Laufe der Debatte, forderte er ihn auf, seine Thesen zu belegen. Nach der Befragung durch den Innenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium befand er ihn aber weiter für vertrauenswürdig. Wenn Maaßen tatsächlich gehen soll, müsste es sein Dienstherr Seehofer veranlassen. Stellt er sich stur, wird die Kanzlerin mit ihrer Richtlinienkompetenz entscheiden müssen, was auch eine Entlassung des Innenministers in den Raum stellt. Damit würde der Unionsstreit wohl eskalieren - ein Szenario, das angesichts der wichtigen Wahlen in Bayern und kurz darauf in Hessen unrealistisch erscheint.

Von einem möglichen Koalitionsbruch will indessen niemand wissen. CDU-Rechtspolitiker Heribert Hirte: „Die SPD hat sich mit Ihrer Kritik an Herrn Maaßen sicher etwas verrannt, indem sie dies zu einer Koalitionsfrage hochstilisiert hat. Es ist sicher keine Koalitionsfrage.“ Verärgert ist man in der Union jedenfalls über das Vorpreschen des Koalitionspartners. Noch am Wochenende versprach SPD-Chefin Nahles auf einer Wahlkampfveranstaltung: Maaßen "wird gehen". Sollte er dies heute nicht tun, wird sich die SPD auch ihren Anhängern erklären müssen. Die Partei hat die Causa Maaßen zuletzt zur Grundsatzfrage - auch im Kampf gegen Rechtsextremismus - erhoben. Durchaus möglich, dass ihre Anhänger diese Motivation belohnen - sollte Maaßen aber bleiben, könnte sie die Partei dafür abstrafen. Vor allem für die Koalitionsgegner wäre es ein weiterer Beweis, dass sich die Sozialdemokraten im Bündnis mit der Union wieder einmal unterbuttern ließen.