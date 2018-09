Causa Maaßen: Riskiert Seehofer Koalitionsbruch?

Aus der Koalition hieß es am Montag, es werde noch nach einer Kompromisslösung gesucht, die auch Seehofer zufriedenstelle. So könnte sich Maaßen freiwillig zurückziehen und argumentieren, er räume seinen Posten, da er nicht mehr das Vertrauen der gesamten Regierung habe. Der Haken: Er würde dann seine Pensionsansprüche verlieren. Zweite denkbare Variante: Seehofer lobt Maaßen als hervorragenden Beamten, der leider das Vertrauen des Koalitionspartners verloren habe – und versetzt den 55-jährigen in den einstweiligen Ruhestand.

Merkel selbst war gestern in Algerien, einem möglichen Verbündeten in Sachen Migrationspolitik. Eben beim Migrationskurs waren Merkel und Maaßen nie auf gleichem Kurs. Doch seine öffentlichen Äußerungen zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz (siehe rechts), der Vorwurf, auf dem rechten Auge blind zu sein und der AfD nahe zu stehen, brachten das Fass zum Überlaufen.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel schrieb auf Facebook von einer Strafe für Maaßens Kritik an der Flüchtlingspolitik: „Jeder, der Merkels rechtswidrige Einwanderungspolitik kritisiert, wird von der etablierten Politik gnadenlos durch die Mangel gedreht.“

Für die SPD ist der Abgang Maaßens eine Koalitionsfrage. „Herr Maaßen muss gehen, und ich sage Euch, er wird gehen“, donnerte SPD-Chefin Andrea Nahles bei einer Wahlkampfveranstaltung. Ihr Generalsekretär Lars Klingbeil betonte, die SPD sei „entschlossen“.

„Einfach mal die Klappe halten bis Dienstag wäre Dienst für diese Koalition“, schimpfte CDU-Vize Thomas Strobl und richtete den SPD-Politikern via Bild aus: „Beschäftigt Euch nicht so sehr mit Euch selber, sondern regiert das Land ordentlich!“