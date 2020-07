"Burschen, seid cool": Macron kontert wütenden Gelbwesten

„Macron Demission“ rief eine solche „Gelbwesten“-Gruppe, als der Präsident im Park an ihnen vorbeiging. Statt seinen Weg schnell fortzusetzen, wozu ihn seine paar Bodyguards drängten, ging Macron, in salopper Lederjacke gekleidet, auf die Rufer zu und verwickelte sie in ein Gespräch. Einer der Demonstranten, der die Szene filmte und anschließend ins Netz stellte, warf Macron die Vorgangsweise der Polizei gegenüber den „Gelbwesten“ vor.