Bulgarischer Wahlsieger will "ein Anti-Putin-Kabinett"

Der Wahlsieger der vorgezogenen Parlamentswahlen in Bulgarien, die Mitte-Rechts-Partei GERB, strebt eine proeurop√§ische Regierungskoalition an. Das gab am Dienstag Parteichef Bojko Borissow auf seiner ersten Pressekonferenz in Sofia nach dem Wahlsieg bekannt. "Wir wollen ein Anti-Putin-Kabinett", sagte Borissow. "67 Prozent der W√§hler haben sich daf√ľr ausgesprochen", rechnete Borissow vor.

Bulgarien solle sich eindeutig prowestlich positionieren, forderte er. Die Parteien sollen auf die W√§hler h√∂ren, die sich am Sonntag eindeutig f√ľr die Bildung einer Regierung und gegen Neuwahlen ausgesprochen haben, sagte Borissow. Die Verhandlungsteams der prowestlichen Parteien sollen sich dem GERB-Parteichef zufolge auf ein konkretes Programm einigen.