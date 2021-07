Im Kampf um Stimmen ist jedes Mittel recht

Die Tricks der sogenannten „Stimmen-Broker“ sind aus früheren Wahlen bekannt. Sie ziehen durch Dörfer und ärmere Wohngegenden und bieten jedem, der für jene Partei stimmt, in deren Auftrag sie handeln, zwischen 10 und 100 Euro. Vor allem arme Menschen mit niedrigem Bildungsgrad sind beliebte Kunden. Als Beweis dient ein Handyfoto vom ausgefüllten Stimmzettel in der Wahlkabine. Stimmenkauf sei kein Phänomen einer bestimmten Partei, sondern komme in verschiedenen Formen überall vor, sagt die Staatsanwältin Asia Petrova.

Der Polizei werden auch immer wieder Fälle von Erpressung gemeldet. So sollen Wucherer in ärmeren Vierteln ihre Schuldner erpresst haben für bestimmte Parteien zu stimmen, heißt es aus dem Innenministerium.

Für die kommenden Wahlen am 12. Mai haben Polizei und Staatsanwaltschaft gezielte Maßnahmen gegen den Stimmenkauf angekündigt. So sollen Stimmen-Broker im Vorhinein identifiziert und bestraft werden. Außerdem wird die „ Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ ( OSZE) 242 unabhängige Wahlbeobachter nach Bulgarien entsenden – das ist erstmals eine volle Wahlkommission in einem EU-Land.

Auch vier Mitarbeiter des österreichischen SORA-Instituts werden am Wahltag eine Parallelauszählung der Wählerstimmen durchführen. Das Institut wurde beauftragt, weil Oppositionsparteien Wahlmanipulation der GERB-Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Boiko Borissow fürchten.