Budgetstreit: USA stehen vor der Pleite

Im US-Kongress droht ein Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte: An diesem Donnerstag soll im Senat über die Budgetregelung zur vorläufigen Finanzierung der Regierung bis Anfang Dezember abgestimmt werden. Das neue Haushaltsjahr beginnt in den USA morgen Freitag. Ist bis dahin keine Budgetregelung beschlossen, käme es zu einem "Shutdown" von Teilen der Regierung. Das heißt, Beamte würden in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt oder müssten vorübergehend ohne Bezahlung arbeiten.

Solche "Shutdowns" kommen in den USA zwar öfter vor. Biden will aber unbedingt verhindern, das ihm das während seiner ersten Amtszeit passiert.

Das Repräsentantenhaus hatte bereits in der vergangenen Woche mit den Stimmen der Demokraten eine Regelung zur vorübergehenden Finanzierung der Regierung beschlossen. Im Senat sperrten sich die Republikaner aber dagegen, weil darin auch vorgesehen war, die Schuldenobergrenze vorerst auszusetzen. Das lehnten sie ab. Die Demokraten trennten beide Fragen schließlich notgedrungen und können so wohl mit der Zustimmung der Republikaner rechnen, um einen "Shutdown" zu verhindern.

Zahlungsausfall Mitte Oktober möglich

Ohne eine Anhebung oder Aussetzung dieser Grenze durch den Kongress droht der US-Regierung laut Finanzministerin Janet Yellen jedoch ab Mitte Oktober der Zahlungsausfall. "Amerika würde zum ersten Mal in der Geschichte zahlungsunfähig werden", warnte Yellen zuletzt. Die Folge wäre vermutlich "eine finanzielle Krise und eine wirtschaftliche Rezession". Der US-Wirtschaft und den Finanzmärkten rund um die Welt drohe "ein nicht wieder gutzumachender Schaden".