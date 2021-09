Wenige Stunden, bevor in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Stillstand der Regierungsgeschäfte drohte, nahmen Demokraten und Republikaner Baseballschläger in die Hände. Dabei ging es nicht – wie so oft in der US-Politik – darum, die Ideen des Gegenübers zu zertrümmern. Ausnahmsweise stand an diesem Mittwochabend das Gemeinsame im Vordergrund.

Beim traditionellen Baseball-Spiel der beiden politischen Lager wurde eifrig gesammelt – Spenden für den guten Zweck und gute Stimmung. Die kann derzeit vor allem Präsident Joe Biden gebrauchen. Im Weißen Haus ist die Stimmung angespannt.

Schnelle Lösung in letzter Minute

In den USA beginnt das neue Haushaltsjahr heute, Freitag. Am Donnerstag winkte der Senat die Budgetregelung zur vorläufigen Finanzierung der Regierung bis Anfang Dezember durch. In letzter Minute hatten die Republikaner mit ihrer Zustimmung einen „Shutdown“ abgewendet, auch im Repräsentantenhaus wurde ein Ja erwartet. Teile der Regierungsbeamten hätten sonst sofort in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden, oder vorübergehend ohne Bezahlung arbeiten müssen.

Solche „Shutdowns“ kommen in den USA zwar öfter vor. Biden wollte aber unbedingt verhindern, dass ihm das während seiner ersten Amtszeit passiert. Jetzt konnte der Präsident noch rechtzeitig seine Unterschrift unter diese kurzfristige Budgetregegelung setzen.