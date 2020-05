Nächtlicher Poker um hunderte Milliarden

Als erster Schritt soll, so will es Ratspräsident Van Rompuy, eine Einigung über die Gesamtsumme des Budgets erzielt werden. Als Nettozahler ist Österreich daran interessiert, dass diese nicht allzu hoch wird. Verbündete sind hier Deutschland, Großbritannien, Schweden, die Niederlande, Dänemark und Finnland. Frankreich ist zwar auch großer Nettozahler, Präsident Hollande will aber nur „moderate“ Kürzungen.

Dem gegenüber stehen die Netto-Empfänger – in erster Linie „neue“ EU-Staaten wie Ungarn, Litauen, Lettland oder Polen, das pro Jahr rund elf Milliarden mehr erhält, als es nach Brüssel überweist.

Die Summe, um die es hier geht, ist im Verhältnis zu den nationalen Budgets gering: zehn bis 20 Milliarden auf sieben Jahre, so viel sollen von den 972 Milliarden, die Van Rompuy im November vorschlug, noch gestrichen werden. Peanuts für die großen EU-Nettozahler.

Bei den Rabatten gibt es mehrere Punkte, die Österreich betreffen. Man kann davon ausgehen, dass der Briten-Rabatt bleibt. Die Milliarden, die den Briten erspart bleiben, müssen von allen anderen Ländern ausgeglichen werden. Österreich zahlt nur 25 Prozent seines Anteils – ein „ Rabatt auf den Rabatt“, der 80 Millionen im Jahr beträgt und vertraglich abgesichert ist. Der Rest auf 187 Milliarden Euro Rabatt 2012 ergibt sich aus dem Mehrwertsteuer-Anteil, den Österreich nach Brüssel abliefern muss (0,225 statt 0,3 Prozent). Dieser beträgt rund 100 Millionen pro Jahr – und läuft mit 2013 aus. Deutschland, Schweden und die Niederlande sind in der selben Lage.

Rabatt-Gegner sind Frankreich und Italien, die – obwohl große Nettozahler – keinen Rabatt haben.

Dänemark, das pro Kopf den höchsten Netto-Beitrag zahlt und keinen Rabatt erhäl, will jetzt unbedingt einen Rabatt erhalten.

Bei der sogenannten Ländlichen Entwicklung, auf die Österreich im Agrar-Bereich setzt, sind tiefe Einschnitte vorgesehen. Beim November-Gipfel hieß es, Österreichs Anteil an den Förderungen solle von 4,1 auf 2,9 Milliarden sinken. Kanzler Faymann konnte noch ein Plus von 700 Millionen verhandeln.

Österreich ist hier eher isoliert: Große Staaten setzen mehr auf Direktzahlungen; sie erfordern keine Kofinanzierung aus nationalen Budgets.

Großbritannien, Schweden und die Niederlande wollen einen kleineren Agrar-Topf, um Gelder für Wachstum, Forschung und Entwicklung umzuschichten. Frankreich ist dagegen: „Ohne ausreichende Finanzierung im Agrar-Bereich wird es kein Budget geben“, sagte Hollande.