Budapests Vize-Bürgermeisterin: „Orbán ist der EU immer einen Schritt voraus“

Was wir tun müssen, ist, nach der Orbán-Ära Reformen zu beschließen, die verhindern, dass so etwas noch einmal geschieht. Jeden Schlag, den Orbán im Moment von der EU bekommt, gibt er nur härter zurück.

Die EU kann nicht tatenlos zusehen. Wie soll sie reagieren?

Wir als ungarische Opposition wollen nicht, dass die ungarische Gesellschaft verliert, deswegen sind wir gegen Kürzungen der EU-Gelder. Es ist ja nicht die Schuld der Budapester, der Pecser oder der Miskoicer, was die Zentralregierung anstellt.

Darum bauen wir eine Initiative auf, die eine Umstrukturierung der EU-Gelder zum Ziel hat, sodass sie direkt an die Stadtregierungen gehen. So helfen sie wenigstens uns in unserem Kampf, die Demokratie zu erhalten.